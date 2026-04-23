Bundesregierung begrüßt Verlängerung der Waffenruhe im Iran-Krieg
Politik & Wirtschaft
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Bundesregierung begrüßt Verlängerung der Waffenruhe im Iran-Krieg

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung hat die Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran begrüßt. “Sie eröffnet eine wichtige Chance, die diplomatischen Verhandlungen in Islamabad fortzusetzen, um Frieden zu schließen und eine Eskalation des Krieges abzuwenden”, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung. “Diese Gelegenheit sollte auch Teheran ergreifen.”

Iran (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Den Iran fordere man auf, sein militärisches Atomprogramm einzustellen und Israel sowie andere Nachbarstaaten nicht länger zu bedrohen. Die Straße von Hormus müsse “dauerhaft, zuverlässig und ohne Einschränkungen oder Gebühren geöffnet werden”.

Gelinge eine umfassende Übereinkunft, sei die Bundesregierung bereit, mit ihren Partnern schrittweise bestehende restriktive Maßnahmen zu lockern. Blockiere der Iran dagegen weiterhin die Straße von Hormus, stehe die Bundesregierung bereit, zusätzliche Sanktionen zu erörtern. Sobald ein anhaltendes Ende der Kampfhandlungen erreicht sei, wolle die Bundesregierung gemeinsam mit ihren Partnern zur freien Schifffahrt in der Straße von Hormus beitragen.

Die Bundesregierung werde weiter auf diplomatischem Weg darauf hinwirken, dass der Krieg im Süden des Libanon zu einem dauerhaften Ende komme, heißt es in der Erklärung weiter.

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