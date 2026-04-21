Jugendliche rauben Senior in Stadtbergen aus – Festnahme und Haftbefehl erlassen

Am Montagmorgen, den 20. April 2026, ereignete sich in Stadtbergen ein Raubüberfall auf der Pferseer Straße. Gegen 09:45 Uhr baten zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren einen 89-jährigen Mann, sein Geld zu wechseln. Als der Mann seinen Geldbeutel hervorholte, entrissen die Jugendlichen ihm diesen und flohen.

Jugendliche Täter festgenommen

Der Vorfall führte zu einem Beuteschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Glücklicherweise blieb der betroffene Senior unverletzt. Kurz nach der Tat konnten die Jugendlichen im Zuge einer Fahndung von einer Polizeistreife festgenommen werden.

Haftbefehl erlassen

Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Augsburg wurden die beiden Jugendlichen am 21. April 2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Raubes, der umgehend vollstreckt wurde. Beide befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Zeugen unterstützen Polizeiarbeit

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes und weiterer Delikte aufgenommen. Passanten, die dem 89-Jährigen zu Hilfe geeilt sind und damit zur Identifizierung der Täter beitrugen, werden gebeten, Kontakt mit der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 aufzunehmen.

Der 14-jährige Täter besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, während der 17-jährige bulgarischer Staatsbürger ist.