Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme

Am Sonntag, den 19. April 2026, kam es in der Augsburger Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Gegen 17:45 Uhr entwickelte sich am Prinzregentenplatz aus einer verbalen Streitigkeit eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei setzten die Beteiligten einen Schlagring, einen Holzstock und einen Gürtel ein. Ein Messer wurde zwar vorgezeigt, aber nicht verwendet. Eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Eskalation setzt sich am Königsplatz fort

Einige der Betroffenen hatten sich entfernt, bevor die Polizei eintraf. Während der Ermittlungen am Tatort erhielt die Polizei eine weitere Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung am Königsplatz. Teile der ursprünglichen Gruppen waren dorthin geflüchtet und gerieten erneut in Konflikt, wobei Pfefferspray eingesetzt wurde.

Polizei identifiziert und verhaftet Beteiligte

Bei der Durchsuchung des Tatorts sicherten die Polizeibeamten einen Schlagring und ein Pfefferspray. Insgesamt wurden die Personalien von 13 Männern aufgenommen – zwölf Afghanen und ein Ukrainer. Ein 27-jähriger afghanischer Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.