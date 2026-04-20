Körperliche Auseinandersetzung in Augsburg: Vier Täter flüchten nach Angriff auf 24-Jährigen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Körperliche Auseinandersetzung in Augsburg: Vier Täter flüchten nach Angriff auf 24-Jährigen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, dem 19. April 2026, kam es in der Augsburger Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 15.30 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann von vier bislang unbekannten Tätern angegriffen und leicht verletzt.

Täter flüchteten in Richtung Königsplatz

Nachdem die Täter auf den jungen Mann eingeschlagen hatten, flohen sie in Richtung Königsplatz. Über die Identität der Angreifer liegen noch keine Informationen vor.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Ammerseeregion | Vermisstenfall in Riederau – Polizei sucht nach 79-jährigem Herrn S.

0
Seit dem 18.04.2026, etwa gegen 19:00 Uhr, wird der 79-jährige Herr S. aus Riederau vermisst. Der Mann befindet sich nach Angaben der Polizei möglicherweise in einer hilflosen Lage. Er ist dement, orientierungslos und aufgrund mehrerer Erkrankungen auf Medikamente angewiesen.
Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
News

Polizeibericht Augsburg vom 19.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
News

FC Augsburg stellt das Spiel auf den Kopf – Rieder-Doppelpack sichert zweiten Saisonsieg gegen Leverkusen

0
Der FC Augsburg konnte auch das zweite Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison für sich entscheiden. Gegen starke Rheinländer sicherte sich der FCA durch einen Elfmetertreffer von Rieder in der Nachspielzeit und dank eines herausragenden Torhüters Finn Dahmen drei wichtige Punkte. Der Klassenerhalt dürfte nun nur noch rechnerisch in Gefahr bestehen.
FC Augsburg

“Finn Dahmen war überragend” | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg in Leverkusen

0
Nach dem, auch nach dem Spielverlauf, überraschenden 2:1-Sieg in Leverkusen ist der Klassenerhalt dem FC Augsburg kaum noch zu nehmen. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.