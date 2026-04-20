Körperliche Auseinandersetzung in Augsburg: Vier Täter flüchten nach Angriff auf 24-Jährigen

Am Sonntag, dem 19. April 2026, kam es in der Augsburger Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 15.30 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann von vier bislang unbekannten Tätern angegriffen und leicht verletzt.

Täter flüchteten in Richtung Königsplatz

Nachdem die Täter auf den jungen Mann eingeschlagen hatten, flohen sie in Richtung Königsplatz. Über die Identität der Angreifer liegen noch keine Informationen vor.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.