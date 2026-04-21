Bas stellt sich in Rentendebatte gegen Merz
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Bas stellt sich in Rentendebatte gegen Merz

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas hat sich gegen die jüngsten Rentenaussagen von Friedrich Merz (CDU) gestellt und den Bundeskanzler an Vereinbarungen innerhalb der Koalition erinnert. “Eine ordentliche Rente nach einem Leben voller Arbeit ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit”, sagte Bas dem “Spiegel”.

Seniorin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Bundesregierung habe gemeinsam eine Reformkommission auf den Weg gebracht, die derzeit unter hohem Druck an Vorschlägen arbeite, damit die Alterssicherung auch in den kommenden Jahrzehnten stabil, gerecht und nachhaltig bleibe, so Bas weiter. “Das ist unser Anspruch an das Alterssicherungssystem in diesem Land, und darauf können sich die Menschen verlassen”, erklärte die Ministerin.

Sie erinnerte an eine Vereinbarung der Koalitionäre, dass man die Reformvorschläge der Kommission abwarte, bevor man handele. “Daran halte ich mich”, sagte Bas. Merz hatte am Montag gesagt, die Rente werde künftig nicht mehr als eine “Basisabsicherung” sein.

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