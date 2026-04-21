Armin Laschet bei E-Scooter-Unfall verletzt
Politik & Wirtschaft
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Armin Laschet bei E-Scooter-Unfall verletzt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat sich bei einem Unfall mit einem E-Scooter die Schulter gebrochen. Das berichtete am Dienstag unter anderem die “Aachener Zeitung”.

Armin Laschet auf E-Scooter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie bereits seit einigen Tagen zu sehen ist, ist der 65-Jährige seit dem Unfall auf eine Armstütze angewiesen, die er bei mehreren öffentlichen Auftritten getragen hat. Details zum Unfallhergang wurden bislang nicht bekannt.

Laschet gilt als begeisterter E-Scooter-Fahrer und ist seit Jahren regelmäßig im Berliner Regierungsviertel auf Leih-Scootern zu sehen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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