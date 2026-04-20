Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.04.2026

Das Landratsamt Augsburg lud hierzu die Mitarbeiter der Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Gersthofen und der Polizeiinspektion Augsburg West ein. Vertreter der Verkehrswacht und eine Schulklasse wohnten der Veranstaltung ebenfalls bei.

Am heutigen Montag (20.04.2026) wurde ein neues Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Gersthofen und der Polizeiinspektion Augsburg West eingeweiht.

Am Sonntag (19.04.2026) ereignete sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Gegen 17.45 Uhr kam es am Prinzregentenplatz zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den männlichen Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden ein Schlagring, ein Holzstock und ein Gürtel eingesetzt. Ein Messer wurde ebenfalls vorgezeigt, jedoch nicht verwendet. Einer der Männer wurde leicht verletzt.

Einige der Beteiligten entfernten sich noch vor Eintreffen der Streifenbesatzungen. Während der Sachverhaltsklärung ging bei der Polizei eine weitere Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung am Königsplatz ein.

Wie sich herausstellte waren Teile der beiden Gruppen an den Königsplatz geflüchtet und gerieten dort erneut körperlich aneinander. In dieser Auseinandersetzung wurde eine Pfefferspray verwendet.

Bei der Absuche des Tatorts stellten Polizeibeamte einen Schlagring und ein Pfefferspray sicher.

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden 13 Personalien von zwölf afghanischen Männern und einem Ukrainer erhoben. Ein 27-jähriger afghanischer Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen die Beteiligten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Hochzoll – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Am Sonntag (19.04.2026) kam es gegen 23.10 Uhr am Kuhsee zu einem körperlichen Angriff.

Ein 77-jähriger Mann war mit seinem Fahrrad und Hund unterwegs, als er auf einen bislang unbekannten Mann traf. Nach einer verbalen Auseinandersetzung schlug der Unbekannte mehrfach mit einem Stock auf den Kopf des Mannes. Der Geschädigte wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Die Polizei sucht nach einem etwa 45-jährigen Mann, mit kräftiger Statur und Vollbart, der einen schwarzen Riesenschnauzer führte.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Am Sonntag (19.04.2026) kam es in der Bahnhofstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Gegen 15.30 Uhr schlugen vier bislang unbekannte Männer auf einen 24-jährigen Mann ein. Der 24-jährige Mann wurde leicht verletzt. Die Täter flüchteten in Richtung Königsplatz.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Augsburg – Die Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag (19.04.2026) wurde gegen 08.00 Uhr in der Pilgerhausstraße ein 29-jähriger Mann auf einem E-Scooter kontrolliert.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Zudem konnte der Mann keinen gültigen Versicherungsschutz vorweisen. Die Streife unterband die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Der Mann besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Die Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Zwischen Samstag (18.04.2026) 20.00 Uhr und Sonntag (19.04.2026) 07.30 Uhr wurde ein Pkw in der Pestalozzistraße beschädigt.

Der bislang unbekannte Täter verkratzte das Fahrzeug ringsum. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Innenstadt – Die Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Am Sonntag (19.04.2026) kam es gegen 05.45 Uhr am Fuggerplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Zwei Männer wurden von einer neunköpfigen Gruppe umzingelt und angegriffen. Die Männer im Alter von 23 und 35 Jahren wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Hammerschmiede – Die Polizei ermittelt nach Diebstahl an einem Kraftfahrzeug

Am Sonntag (19.04.2026) gegen 00.30 Uhr kam es in der Ulstettstraße zu einem Diebstahl.

Zwei bislang unbekannte Täter betraten widerrechtlich das Firmengelände einer Lkw-Werkstatt. Sie bockten einen Lkw auf und entwendeten alle sechs Reifen des Fahrzeugs. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.