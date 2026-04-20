Neues Schulungsfahrzeug für Jugendverkehrsschule in Augsburg eingeweiht

Augsburg – Am Montag, den 20. April 2026, wurde ein neues Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektion Gersthofen und der Polizeiinspektion Augsburg West feierlich eingeweiht.

Einweihung mit Vertretern und Schulklassen

Das Landratsamt Augsburg lud die Mitarbeiter der Jugendverkehrsschule der Polizeiinspektionen Gersthofen und Augsburg West zu dieser besonderen Veranstaltung ein. Vertreter der Verkehrswacht nahmen ebenfalls an der Einweihung teil und wurden von einer Schulklasse begleitet.

Bedeutung für die Jugendverkehrserziehung

Die Einführung des neuen Fahrzeugs unterstreicht das Engagement der regionalen Polizeikräfte für die Verkehrssicherheit und Jugendbildung. Mit dieser Erweiterung der Ressourcen können praktische Verkehrsschulungsprogramme noch besser umgesetzt werden.