Streit in Schiltberg: Mann mit Hacke attackiert – Täter flüchtig
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Streit in Schiltberg: Mann mit Hacke attackiert – Täter flüchtig

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am 16. April 2026 kam es in der Untere Ortsstraße in Schiltberg zu einem schweren Vorfall. Ein 32-jähriger Mann wurde Ziel eines versuchten Tötungsdelikts durch einen Bekannten.

Streit eskaliert zu Gewaltakt

Gegen 12:00 Uhr gerieten der 32-Jährige und ein 42-jähriger Bekannter aneinander. Im Verlauf des Streits schlug der Ältere mit einer Gartenspitzhacke mehrmals auf den 32-Jährigen ein. Der Vorfall zog eine polizeiliche Ermittlung nach sich.

Tatverdächtiger flieht mit E-Scooter

Bevor die Polizei am Tatort eintraf, hatte sich der 42-jährige Tatverdächtige mit einem E-Scooter in unbekannte Richtung entfernt. Der 32-jährige Geschädigte erlitt leichte Verletzungen, konnte jedoch nach einer Behandlung im Krankenhaus entlassen werden. Der Aufenthaltsort des Verdächtigen bleibt weiterhin unbekannt.

Hintergründe und Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Augsburg hat Ermittlungen wegen versuchten Totschlags gegen den 42-Jährigen aufgenommen. Der Geschädigte besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit, während der Tatverdächtige aus Aserbaidschan stammt. Weitere Informationen bleiben vorerst aus.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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