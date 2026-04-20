Explosionen und Brand in Frontenhausen: Eine tote Person entdeckt
Polizeipräsidium Niederbayern
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Explosionen und Brand in Frontenhausen: Eine tote Person entdeckt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Nachmittag des 20. April 2026 ereigneten sich in einem Wohnhaus im Bereich des Mechtildisweges mehrere Explosionen, die das Gebäude letztendlich in Vollbrand versetzten. Obwohl die Lösch- und Rettungsarbeiten bis in die späten Abendstunden andauerten, wurde eine tote Person gefunden.

Umfangreiche Rettungsaktion bis in den Abend

Nach Abschluss der Löscharbeiten um etwa 22.00 Uhr setzten die Rettungsteams ihre Bemühungen fort. Trotz intensiver Bergungsarbeiten musste eine Person tot im Haus aufgefunden werden. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen zur genauen Identifizierung der verstorbenen Person sind derzeit noch im Gange.

Unbekannte Schadenshöhe und Aufhebung der Verkehrssperren

Aktuell gibt es noch keine Einschätzungen zur Schadenshöhe des zerstörten Gebäudes. Die eingerichteten Verkehrssperren konnten jedoch mittlerweile wieder aufgehoben werden. Derweil wird das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Landshut eine detaillierte Untersuchung des Brandortes durchführen, um die Ursachen der Explosionen und des darauffolgenden Großbrandes zu ermitteln.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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