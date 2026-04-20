John Ternus folgt auf Tim Cook als Apple-Chef
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

John Ternus folgt auf Tim Cook als Apple-Chef

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Apple hat John Ternus als neuen CEO ernannt, der sein Amt am 1. September antreten wird. Das teilte der Konzern am Montag mit. Tim Cook, der bisherige CEO, wird die Rolle des Executive Chairman übernehmen.

Apple-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mit diesem Wechsel endet Cooks 15-jährige Amtszeit als Apple-Chef. Es sei das “größte Privileg seines Lebens” gewesen, Apple zu führen, ließ sich Cook zitieren.

Cook, der seit 2011 als CEO von Apple tätig ist, spielte eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung des Produktportfolios des Unternehmens. Unter seiner Leitung entwickelte sich Apple von einem Anbieter weniger Produkte wie dem Mac, iPod und iPhone zu einem bedeutenden Akteur in Bereichen wie Unterhaltung, Gesundheit und Wearables.

In Apples Führungsebene hatte es bereits Ende 2025 größere Veränderungen gegeben. So verließen der KI-Chef, der Leiter der Unternehmenspolitik und einer der führenden Design-Verantwortlichen das Unternehmen. Diese Abgänge sind Teil einer Reihe von Umstrukturierungen innerhalb des Konzerns. Die jüngsten Veränderungen in der Führungsebene könnten darauf hindeuten, dass Apple sich auf neue strategische Ausrichtungen vorbereitet.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
Politik & Wirtschaft

Bundesregierung weitet Entlastungsprämie aus

0
Die Bundesregierung will Arbeitnehmer mit der Entlastungsprämie deutlich stärker...
News

Polizeibericht Augsburg vom 19.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
News

Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Niederbayern

Explosionen und Brand in Frontenhausen: Eine tote Person entdeckt

0
FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Nachmittag des 20. April 2026...