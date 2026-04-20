John Ternus folgt auf Tim Cook als Apple-Chef

Apple hat John Ternus als neuen CEO ernannt, der sein Amt am 1. September antreten wird. Das teilte der Konzern am Montag mit. Tim Cook, der bisherige CEO, wird die Rolle des Executive Chairman übernehmen.

Mit diesem Wechsel endet Cooks 15-jährige Amtszeit als Apple-Chef. Es sei das “größte Privileg seines Lebens” gewesen, Apple zu führen, ließ sich Cook zitieren.

Cook, der seit 2011 als CEO von Apple tätig ist, spielte eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung des Produktportfolios des Unternehmens. Unter seiner Leitung entwickelte sich Apple von einem Anbieter weniger Produkte wie dem Mac, iPod und iPhone zu einem bedeutenden Akteur in Bereichen wie Unterhaltung, Gesundheit und Wearables.

In Apples Führungsebene hatte es bereits Ende 2025 größere Veränderungen gegeben. So verließen der KI-Chef, der Leiter der Unternehmenspolitik und einer der führenden Design-Verantwortlichen das Unternehmen. Diese Abgänge sind Teil einer Reihe von Umstrukturierungen innerhalb des Konzerns. Die jüngsten Veränderungen in der Führungsebene könnten darauf hindeuten, dass Apple sich auf neue strategische Ausrichtungen vorbereitet.