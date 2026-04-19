Symbolbild
NewsletterNewsPolizei & Co
2 Min.Lesezeit

Polizeibericht Augsburg vom 19.04.2026

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Innenstadt – Polizei stellt verbotene Waffe sicher

Am Samstag (18.04.2026), gegen 17.30 Uhr, zeigte eine 18-Jährige bei dem Sicherheitspersonal eine illegale Waffe vor.

Bei der Einlasskontrolle zum Plärrer gab die Frau gegen einen Pfandzettel ihr Pfefferspray ab. Bei der Begutachtung fiel dem Sicherheitspersonal auf, dass keine Kennzeichnung angebracht war. Deswegen verständigten diese die Polizei.

Ein nicht gekennzeichnetes Pfefferspray / Tierabwehrspray ist ein sog. verbotener Gegenstand. Außerdem stellte die Polizei bei der folgenden Kontrolle ein Taschenmesser fest. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.
Die Polizei ermittelt nun bei der Frau u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Die 18-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

Haunstetten-Siebenbrunn – Polizei stoppt E-Scooterfahrer ohne Versicherung

Am Freitag (28.03.2026), gegen 18.00 Uhr, war ein 30-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Bürgermeister-Ulrich-Straße unterwegs.
Bei einer Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter des 30-Jährigen kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun bei dem Mann wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
Der 30-Jährige besitzt die marokkanische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei stoppt Mopedfahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Am Freitag (17.04.2026), gegen 00.15 Uhr, war ein 36-jähriger Mopedfahrer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol sowie ohne gültigen Führerschein in der Haunstetter Straße / Johann-Georg-Halske-Straße unterwegs.
Die Polizei kontrollierte den Fahrer sowie seinen Sozius. Bei der Überprüfung stellten die Beamten Anhaltspunkte für einen Drogen- und Alkoholkonsum des Fahrers fest.

Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Außerdem gab der Mann an, unter Cannabis- und Medikamenteneinfluss zu stehen.
Bei weiterer Überprüfung wurde durch die Polizei außerdem festgestellt, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.  Auch das Moped wurde unbefugt gebraucht.
Die Polizei ermittelt bei dem Fahrer u.a. wegen Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dem unbefugten Gebrauch eines Mopeds.
Der 36-Jährige ist im besitz der deutschen Staatsangehörigkeit.

Göggingen – Polizei stellt Waffen sicher

Am Samstag (18.04.2026), gegen 10.15 Uhr, war ein 48-jähriger Autofahrer in der Bergiusstraße mit einer illegalen Waffe unterwegs.
Die Polizeistreife fanden bei der Kontrolle des Fahrers ein Nunchaku auf. Dabei handelt es sich um einen sog. verbotenen Gegenstand.

Außerdem stellte die Polizei bei der weiteren Kontrolle ein Messer fest. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.
Die Polizei ermittelt nun bei dem Mann Mann u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Der 48-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Anzeige
Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Landsberg am Lech

Ammerseeregion | Vermisstenfall in Riederau – Polizei sucht nach 79-jährigem Herrn S.

0
Seit dem 18.04.2026, etwa gegen 19:00 Uhr, wird der 79-jährige Herr S. aus Riederau vermisst. Der Mann befindet sich nach Angaben der Polizei möglicherweise in einer hilflosen Lage. Er ist dement, orientierungslos und aufgrund mehrerer Erkrankungen auf Medikamente angewiesen.
News

FC Augsburg stellt das Spiel auf den Kopf – Rieder-Doppelpack sichert zweiten Saisonsieg gegen Leverkusen

0
Der FC Augsburg konnte auch das zweite Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen in dieser Saison für sich entscheiden. Gegen starke Rheinländer sicherte sich der FCA durch einen Elfmetertreffer von Rieder in der Nachspielzeit und dank eines herausragenden Torhüters Finn Dahmen drei wichtige Punkte. Der Klassenerhalt dürfte nun nur noch rechnerisch in Gefahr bestehen.
FC Augsburg

“Finn Dahmen war überragend” | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg in Leverkusen

0
Nach dem, auch nach dem Spielverlauf, überraschenden 2:1-Sieg in Leverkusen ist der Klassenerhalt dem FC Augsburg kaum noch zu nehmen. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.
FC Augsburg

Trotz Trauer um Manninger – FC Augsburg muss sich auf Spiel in Leverkusen fokussieren

0
Beim FC Augsburg stand vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen nicht der Fußball im Fokus. Verein, Fans und Verantwortliche trauern um den früheren Torhüter Alexander Manninger, der im Alter von 48 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Die Nachricht löste weit über Augsburg hinaus große Bestürzung aus. Heute geht es dennoch um wichtige Punkte in der Bundesliga.
Politik & Wirtschaft

Rattengift in Babykost | Erpresserfall mit HiPP-Produkten erschüttert Österreich und Nachbarländer

0
In Österreich, der Slowakei und Tschechien sind manipulierte Babygläschen der Marke HiPP entdeckt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein unbekannter Täter im Rahmen eines mutmaßlichen Erpressungsversuchs Rattengift in einzelne Produkte eingebracht haben.