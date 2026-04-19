Feuer in Mehrfamilienhaus in Bad Tölz: Vier Verletzte und erheblicher Sachschaden
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
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Feuer in Mehrfamilienhaus in Bad Tölz: Vier Verletzte und erheblicher Sachschaden

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

BAD TÖLZ, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Sonntagnachmittag, 19. April 2026, brach in einem Wohnhaus in Bad Tölz ein Feuer aus. Vier Personen wurden verletzt; der Sachschaden wird auf einen kleineren bis mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Am Sonntagnachmittag, den 19. April 2026, wurde gegen 17.05 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Oberbayern der Brand an einem Mehrfamilienhaus in der Wachterstraße in Bad Tölz gemeldet. Laut Meldung befanden sich noch Personen im Gebäude. Beim Eintreffen der regionalen Feuerwehren und der ebenfalls alarmierten Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Tölz stand das Erdgeschoss bereits in Flammen. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Löschtrupps konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert und das Feuer gelöscht werden.

Verletzte und Schadenshöhe

Vier Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Zwei Kinder konnten aus dem Dachfenster gerettet werden, während die übrigen Bewohner das Gebäude eigenständig verlassen konnten. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungsfahrzeugen, einem Notarzt und etlichen Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen bis mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die ersten polizeilichen Ermittlungen erfolgten durch Einsatzkräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Bad Tölz. Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst Weilheim die weiteren Ermittlungen für die Kriminalpolizei.

Aussagen zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden, die Untersuchungen dauern weiter an und sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergaben sich bislang nicht.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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