39-Jähriger nach Würgeangriff auf Arbeitskollegen in Wallgau unter Verdacht gefasst

WALLGAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN – Am Montagabend, dem 25. Mai 2026, kam es in einem Gastrobetrieb in Wallgau zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Arbeitskollegen. Ein 39-jähriger polnischer Staatsbürger und sein 37-jähriger deutscher Kollege gerieten zunächst verbal in Streit, der jedoch schnell eskalierte.

Eskalation des Streits

Laut Polizei soll der 39-Jährige seinen jüngeren Kollegen so lange gewürgt haben, bis dieser das Bewusstsein verlor. Das Opfer wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, erlitt jedoch zum Glück keine bleibenden Schäden.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen wurden zunächst von der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen aufgenommen und mittlerweile von der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen. Die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen laufen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Unklarheiten über das Motiv

Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind weiterhin unklar und Teil der laufenden Ermittlungen.