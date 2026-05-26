Dax rutscht weiter ins Minus – Anleger wieder vorsichtiger

Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich bewegt. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.290 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Eon, Zalando und BMW, am Ende Scout24, MTU und Merck.

“Zur Stunde werden die Anleger bei deutschen Standardwerten vorsichtig und nehmen einige der Vortagesgewinne mit”, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Situation im Nahen Osten bleibe fragil und färbe über die Erdölpreise auf die Handelsaktivitäten an Europas Börsen ab. “Die runde Marke von 100 US-Dollar bei der Nordseesorte Brent dürfte auch darüber entscheiden, welche Richtung die Aktienkurse in den kommenden Tagen und Wochen nehmen.” Notierungen oberhalb signalisierten anhaltende Inflationsgefahren, Kurse unterhalb könnten eine Entspannung in der gesamten Preisentwicklung von Gütern und Dienstleistungen einleiten.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1639 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8592 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 98,87 US-Dollar; das waren 2,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.