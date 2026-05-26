20-Jähriger in Nürnberger Innenstadt unter Messerdrohung ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

NÜRNBERG. (510) In der Nürnberger Innenstadt ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (24.05.2026) ein Raubüberfall. Ein 20-jähriger Mann, der amerikanischer Staatsangehöriger ist, wurde in der Grünanlage am Jakobstor von zwei unbekannten Personen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Wertsachen gezwungen.

Wertsachen im Wert von 3.800 Euro gestohlen

Die Täter erbeuteten eine Bauchtasche und eine Goldkette im Gesamtwert von etwa 3.800 Euro. Nach dem Raub flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Trotz sofortiger Maßnahmen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte und der eingeleiteten Fahndung im Umfeld blieben die Tatverdächtigen bislang unauffindbar.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Der erste Verdächtige ist männlich und trug eine schwarze Daunenjacke, während die zweite Verdächtige weiblich ist und ein rosa Oberteil sowie eine schwarze Hose trug. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grünanlage am Jakobstor gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.