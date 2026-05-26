Einbruch in Fürther Redaktionsräume: Tatverdächtiger kehrt zurück, entkommt unerkannt

FÜRTH. Über das vergangene Pfingstwochenende ereignete sich ein Einbruch in den Redaktionsräumen einer Tageszeitung an der Schwabacher Straße in Fürth. Die bislang unbekannten Täter nutzten den Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen, um sich auf bisher ungeklärte Art Zutritt zum Gebäude zu verschaffen.

Einbruch in Tageszeitung: Wertvoller Diebstahl

Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher verschiedene Büroräume und Schränke. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen entwendeten sie Computerteile im Gesamtwert von rund 3.000 Euro.

Verdächtiger kehrt an Tatort zurück

Am Pfingstmontag gegen 14:30 Uhr kehrte ein Tatverdächtiger an den Tatort zurück, wo er von einer berechtigten Person bemerkt wurde. Beim Erblicken der Person ergriff der Verdächtige sofort die Flucht. Trotz sofortiger Fahndung der Polizeiinspektion Fürth vor Ort, konnte der Mann nicht gefasst werden.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Der Verdächtige wird als männlich und im mittleren Alter beschrieben. Auffällig war seine bunte Kleidung, brustlange lockige Haare, Sonnenbrille und Cap. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zu der beschriebenen Person liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 75905-0 bei der Polizeiinspektion Fürth zu melden.