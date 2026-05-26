Brand einer Gartenhütte in Nürnberg verursacht Sachschaden im fünfstelligen Bereich – Keine Verletzten
Polizeipräsidium Mittelfranken

Brand einer Gartenhütte in Nürnberg verursacht Sachschaden im fünfstelligen Bereich – Keine Verletzten

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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NÜRNBERG. (508) In der Nacht auf Dienstag, den 26. Mai 2026, geriet im Nürnberger Stadtgebiet eine Gartenhütte in Brand. Glücklicherweise wurden bei dem Feuer keine Personen verletzt.

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Gartenhütte in Brand entdeckt

Gegen 00:30 Uhr entdeckte eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost die brennende Gartenhütte in einer Kleingartenkolonie am Horneckerweg. Dank des schnellen Einsatzes der alarmierten Berufsfeuerwehr Nürnberg konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Weitere Gartenhütte beschädigt

Der Vollbrand verursachte auch Schäden an einer benachbarten Gartenhütte. Die Feuerwehr konnte jedoch ein weiteres Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude in der Kolonie verhindern.

Sachschaden und Ermittlungen

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Die ersten kriminalpolizeilichen Untersuchungen vor Ort wurden durch den Kriminaldauerdienst Mittelfranken durchgeführt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei aufgenommen.

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Erstellt durch: Michael Sebald / bl

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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