Containerbrand im Fürther Hafen sorgt für starke Rauchentwicklung
Polizeipräsidium Mittelfranken

Containerbrand im Fürther Hafen sorgt für starke Rauchentwicklung

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ein Brand auf dem Gelände einer Recyclingfirma im Hafen von Fürth sorgte am Montagabend, den 25. Mai 2026, für eine großflächige Rauchentwicklung. Einsatzkräfte wurden alarmiert, um das Feuer zu bekämpfen.

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Schnelles Eingreifen der Einsatzkräfte

Um etwa 21:00 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Nürnberg über den Vorfall in der Hafenstraße informiert. Bei Ankunft der Feuerwehr Fürth und der Polizeiinspektion Fürth war die Rauchentwicklung bereits stark vorangeschritten. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Ermittlungen zur Brandursache

Derzeit gibt es noch keine Informationen zur Höhe des entstandenen Sachschadens. Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur bislang nicht geklärten Brandursache aufgenommen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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