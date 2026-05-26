Einbruch in Ingolstadt: Unbekannte erbeuten Schmuck und Gold im Wert von fünfstelliger Summe

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in eine Wohnung in Ingolstadt eingebrochen. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einbruch über die Terrassentür

Im Zeitraum zwischen Samstagabend um 20:00 Uhr und Sonntagmittag um 13:00 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Ziel war ein Mehrfamilienhaus am Äußeren Buxheimer Weg. Die Eindringlinge durchwühlten die Räume nach Wertsachen.

Beute und Sachschaden

Die Einbrecher entkamen mit Schmuck und Gold im Wert von mehreren Tausend Euro. Der verursachte Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Trotz intensiver Ermittlungen konnten die Täter bisher unerkannt entkommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.