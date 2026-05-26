CDU-Steuerexperte kündigt Gespräche mit Ländern an
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CDU-Steuerexperte kündigt Gespräche mit Ländern an

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Der finanzpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Fritz Güntzler, kündigt Gespräche mit den Ländern über die geplante Einkommensteuerreform an.

Fritz Güntzler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Natürlich werden wir uns dazu mit den Ländern zusammensetzen”, sagte Güntzler dem Nachrichtenportal T-Online. Steuerpolitik im Föderalismus funktioniere nicht im Wege der Durchsage, sondern im Gespräch – am besten bei einer Tasse Kaffee und mit spitzem Bleistift.

Güntzlerhob zugleich die Notwendigkeit der Reform hervor und erinnerte die Länder an ihre Verantwortung. “Die Einkommensteuerreform kommt – denn wir haben sie den Bürgerinnen und Bürgern versprochen”, sagte er. Mehr Netto vom Brutto sei derzeit nicht nur ein Wahlversprechen, sondern wirtschaftspolitisch geboten.

Die Länder hätten mit am Tisch gesessen, als der CDU-Bundesausschuss dem schwarz-roten Koalitionsvertrag und damit der Einkommensteuerreform zugestimmt habe, so Güntzler. Insofern sei er zuversichtlich, dass man zu einer gemeinsamen Lösung komme. Denn am Ende habe man ein gemeinsames Interesse: Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

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