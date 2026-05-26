Angriff und Raub an S-Bahn-Haltestelle Eltersdorf: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken

Angriff und Raub an S-Bahn-Haltestelle Eltersdorf: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

ERLANGEN – In der Nacht zum Samstag wurden zwei junge Männer an der S-Bahn-Haltestelle Eltersdorf Opfer eines Angriffs und eines Raubüberfalls. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

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Überfall an S-Bahn-Haltestelle

Die beiden Männer, 16 und 23 Jahre alt, wurden gegen 2:45 Uhr beim Ausstieg an der Haltestelle Eltersdorf von vier unbekannten Männern angegriffen. Während des Angriffs wurde dem 23-Jährigen eine Baseballkappe mit FC-Bayern-München-Logo geraubt.

Flucht der Täter

Als einer der beiden Opfer den Polizeinotruf wählen konnte, flüchteten die Angreifer und ließen die gestohlene Kappe am Tatort zurück. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt gelang den Tätern die Flucht unerkannt.

Polizei sucht Zeugen

Beide Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden im Krankenhaus behandelt. Die Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

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Erstellt durch: Oliver Trebing / bl

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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