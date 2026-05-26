Motorradunfall bei Pfuhler Baggersee: 22-Jähriger verletzt, 17.000 Euro Schaden

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 11:00 Uhr in der Nähe des Pfuhler Baggersees in Neu-Ulm. Ein 22-jähriger Motorradfahrer war vom Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl in Richtung Thalfingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Motorradfahrer verliert Kontrolle

Kurz nach dem Parkplatz am Pfuhler Baggersee verlor der 22-Jährige vermutlich wegen seiner zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad. Dabei stürzte er und kollidierte mit einem entgegenkommenden Zustellerfahrzeug. Der junge Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Hoher Sachschaden und Straßensperrung

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Die Holzstraße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der Polizei Neu-Ulm auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Pfuhl, der Feuerwehr Neu-Ulm und des Rettungsdienstes.