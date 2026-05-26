Motorradunfall bei Pfuhler Baggersee: 22-Jähriger verletzt, 17.000 Euro Schaden
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Motorradunfall bei Pfuhler Baggersee: 22-Jähriger verletzt, 17.000 Euro Schaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagvormittag gegen 11:00 Uhr in der Nähe des Pfuhler Baggersees in Neu-Ulm. Ein 22-jähriger Motorradfahrer war vom Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl in Richtung Thalfingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet.

Inhalte im Überblick

Motorradfahrer verliert Kontrolle

Kurz nach dem Parkplatz am Pfuhler Baggersee verlor der 22-Jährige vermutlich wegen seiner zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad. Dabei stürzte er und kollidierte mit einem entgegenkommenden Zustellerfahrzeug. Der junge Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Hoher Sachschaden und Straßensperrung

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro. Die Holzstraße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der Polizei Neu-Ulm auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Pfuhl, der Feuerwehr Neu-Ulm und des Rettungsdienstes.

78-jähriger Mann aus Günzburg vermisst: Polizei bittet um Hinweise
IKARUS-Festival 2026: Erfolgreicher Verlauf trotz Drogendelikten und Verkehrsstörungen in Memmingerberg
Wohnwagenbrand in Kaufbeuren: Augsburger Straße gesperrt, 5.000 Euro Schaden
Brand in Einfamilienhaus in Immenstadt verursacht hohen Sachschaden, keine Verletzten
Einbruch in Hohenschwangau: Polizei sucht Zeugen für gestohlene Uhren im Wert von Zehntausenden Euro und auffällige Trinkflasche
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Einbruch in Höhenkirchner Supermarkt: 59-Jähriger nach Widerstand festgenommen Einbruch in Höhenkirchner Supermarkt: 59-Jähriger nach Widerstand festgenommen
Nächster Artikel Forsa: AfD trotz leichter Verluste weiter vor Union Forsa: AfD trotz leichter Verluste weiter vor Union

Folgen Sie uns

You Might also Like