IKARUS-Festival 2026: Erfolgreicher Verlauf trotz Drogendelikten und Verkehrsstörungen in Memmingerberg

MEMMINGERBERG – Das IKARUS-Festival 2026, welches am vergangenen Wochenende auf dem Gelände südlich des Allgäu-Airports stattfand, zog in diesem Jahr rund 120.000 Besucher nach Memmingerberg, so der Veranstalter.

Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrsfluss im Fokus

Die Polizei setzte ihren Schwerpunkt auf den sicheren Ablauf des Festivals, die Prävention von Straftaten sowie die Minimierung von Verkehrsbehinderungen. Gemeinsam mit den Veranstaltern bereiteten sich die Sicherheitsbehörden im Vorfeld sorgfältig auf das Event vor. Einsatzkräfte aus verschiedenen Polizeipräsidien, der Bundespolizei und dem Zoll sorgten für einen reibungslosen Ablauf.

Geringe Verkehrsbehinderungen und Delikte

Das Festival fand wieder zum Beginn der Pfingstferien statt, was mit dem Anstieg von Reise- und Flugverkehr einherging. Dank guter Verkehrsplanung kam es nur zu leichten Verzögerungen, die schnell behoben werden konnten. Die Polizei verzeichnete eine niedrige dreistellige Zahl an Betäubungsmittelvergehen und wenige Eigentums- und Körperverletzungsdelikte. Es wurden vier Übergriffe auf Polizeibeamte gemeldet, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde, jedoch weiter im Dienst blieb.

Pozitives Fazit der Polizei

Die Polizei identifizierte auch zahlreiche Fahrer, die unter Drogen- oder Alkoholeinfluss standen. Anwohner meldeten einige Lärmbeschwerden, die jedoch durch Lärmschutzmessungen reguliert wurden. Die Polizei zog ein positives Fazit und lobte die Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie das disziplinierte Verhalten der Besucher.

„Dank der umfangreichen Vorplanungen, der konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten, aber auch dem überwiegend vorbildlichen Verhalten der Besucher verlief die Veranstaltung ohne größere Sicherheitsstörungen. Es kam lediglich zu festivaltypischen Delikten und geringfügigen Beeinträchtigungen. Unser Dank gilt in diesem Zusammenhang insbesondere den Anwohnerinnen und Anwohnern für ihre Geduld und ihr Verständnis für einsatzbedingte Beeinträchtigungen.“

(PP Schwaben Süd/West)