Papst ruft zur “Entwaffnung” von KI auf

Papst Leo XIV. hat in seiner ersten Enzyklika die “Kultur der Macht” kritisiert, die den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz (KI) vorantreibt. Diese Technologie müsse den “strengsten” ethischen Beschränkungen unterliegen, schreibt der Papst in dem am Montag veröffentlichten Dokument mit dem Titel “Magnifica Humanitas”.

Petersdom im Vatikan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

In einem Bruch mit der Tradition präsentierte Leo das Dokument selbst während einer Veranstaltung im Vatikan. Enzykliken gehören zu den höchsten Lehrformen eines Papstes für die Mitglieder der katholischen Kirche und umreißen in der Regel seine Prioritäten und die wichtigsten gesellschaftlichen Themen.

In dem Dokument äußerte Leo Besorgnis über eine “beunruhigende Wiederbelebung des Krieges als Instrument der internationalen Politik” und warnte, dass KI zur “Normalisierung des Krieges” beitrage. Er forderte, dass die Entwicklung und Nutzung von KI in der Kriegsführung den strengsten ethischen Beschränkungen unterliegen müsse, um die Achtung der Menschenwürde und die Heiligkeit des Lebens zu gewährleisten und ein Wettrüsten zu verhindern. Er rief in diesem Zusammenhang zur “Entwaffnung” dieser neuen Technologie auf.