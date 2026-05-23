Schüsse vor dem Weißen Haus
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Schüsse vor dem Weißen Haus

DTS Nachrichtenagentur
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Am Weißen Haus in Washingten sind am Samstagabend Schüsse gefallen – mindestens zwei Personen sollen verletzt worden sein und sich in kritischem Zustand befinden.

Sicherheitszaun vor dem Weißen Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bei einer der angeschossenen Personen handele es sich vermutlich um einen unbeteiligten Passanten, die andere Person sei ein Verdächtiger, teilten die Ermittler mit. Eine Schusswaffe wurde sichergestellt.

Der Vorfall soll sich in der Nähe der Kreuzung von Pennsylvania Avenue und 17th Street Northwest ereignet haben. Der Secret Service riegelte den Regierungssitz vorübergehend intensiv ab, hob die speziellen Sicherheitsvorkehrungen aber offenbar kurz darauf wieder auf. US-Präsident Donald Trump soll sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls in dem Gebäudekomplex aufgehalten haben.

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Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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