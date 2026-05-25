Lkw-Unfall in Trudering: 84-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Am Freitag, den 22. Mai 2026, kam es gegen 12:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Trudering. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer war auf der Wasserburger Landstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs und wollte an der Truderinger Straße nach rechts abbiegen.

Lkw kollidiert mit Fahrradfahrerin

Zur selben Zeit fuhr eine 84-jährige Radfahrerin aus München auf dem parallel verlaufenden Radweg der Wasserburger Landstraße. Beim Umschalten der Ampel auf Grünlicht setzte sich der Lkw in Bewegung und stieß im Bereich der rechten Fahrzeugfront mit der Radfahrerin zusammen.

Schwere Verletzungen für die Radfahrerin

Die 84-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde umgehend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund der Unfallaufnahme war die Zufahrt auf der Wasserburger Landstraße zur Truderinger Straße in nördliche Richtung für mehrere Stunden gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

In Obergiesing musste ein Trambahnfahrer am Freitag, dem 22. Mai 2026, gegen 19:30 Uhr, eine Schnellbremsung einleiten. Der Straßenbahnfahrer der Linie 18 war auf der Schwanseestraße in Richtung Ständlerstraße unterwegs.

Gefährliche Gleisüberquerung

Eine bislang unbekannte Frau, die ein Fahrrad neben sich schob, überquerte die Gleise über eine Fußgängerüberquerungshilfe. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte der Trambahnfahrer eine Notbremsung. Die Frau verließ anschließend die Unfallstelle.

Fahrgäste verletzt

Durch die abrupte Bremsung stürzten zwei Fahrgäste. Eine 28-jährige Frau mit marokkanischer Staatsangehörigkeit wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, während ein 31-jähriger Münchner leicht verletzt wurde. Eine ärztliche Behandlung war für ihn nicht notwendig.

Die Verkehrspolizei München führt die weiteren Untersuchungen durch.

Zeugenaufruf: Wer Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zur unbekannten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei zu melden.

In Forstenried ereignete sich am Samstag, dem 23. Mai 2026, gegen 13:35 Uhr ein Unfall zwischen zwei Radfahrern auf einem Forstweg im Forstenrieder Park. Ein 81-jähriger Mann aus München, der mit einem Pedelec unterwegs war, stieß gegen das Fahrrad einer 64-jährigen Frau, als diese anhielt.

Schwerer Sturz

Der 81-Jährige kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Die Frau konnte einen Sturz verhindern und blieb unverletzt. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Am Samstag, 23. Mai 2026, gegen 10:00 Uhr, ereignete sich in Schäftlarn ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 87-jährige Frau wollte mit ihrem VW von der Zechstraße nach links in die Münchner Straße abbiegen und missachtete dabei das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“.

Kollision beim Abbiegen

Ein 67-jähriger Kraftradfahrer auf der Vorfahrtsstraße kollidierte frontal mit ihrem Fahrzeug. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Hoher Sachschaden

Das Kraftrad wurde schwer beschädigt, während der Pkw leichten Schaden nahm. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde von der Verkehrspolizei untersucht.

Ein 49-jähriger Mann aus München stürzte am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, gegen 10:25 Uhr, im Bereich des Gleises am U-Bahnhof Kolumbusplatz und erlitt schwere Verletzungen.

Tödlicher Sturz

Ohne Fremdeinwirkung fiel er ins Gleisbett und starb am Samstag, 23. Mai 2026, an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus. Die Verkehrspolizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Am frühen Sonntag, 24. Mai 2026, fuhr ein 21-jähriger Syrer aus München gegen 04:10 Uhr mit einem Leihfahrrad auf dem Isarring in Richtung Englischer Garten. Dabei stürzte er ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer.

Unfall ohne Helm

Der junge Mann trug keinen Fahrradhelm und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei untersucht den Unfallhergang.

Zeugenaufruf: Hinweise zum Unfallhergang bitte an die Verkehrspolizei.

Hinweis der Polizei: Fahrradhelme können Kopfverletzungen verhindern oder mindern. Das Tragen ist zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird jedoch dringend empfohlen.

Am Abend des 24. Mai 2026 um 19:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung im Westpark zwischen zwei Gruppen. Diese begann verbal und entwickelte sich zu einem Handgemenge.

Messerangriff im Westpark

Ein 29-jähriger Mann zog ein Messer und verletzte einen 31-jährigen Mann leicht. Der Angreifer wurde festgenommen und wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Weitere Ermittlungen werden fortgesetzt.

Zeugenaufruf: Wer Beobachtungen im Westpark gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium in Verbindung zu setzen.

Ein 23-jähriger Münchner meldete sich am Sonntagabend, den 24. Mai 2026, gegen 21:45 Uhr, bei der Polizei, da er sich im Tierpark Thalkirchen verlaufen hatte.

Ungewöhnlicher Fall im Tierpark

Der Mann hatte versucht, einen verlorenen Schuh zurückzuholen und befand sich unfreiwillig im Bisongehege. Die Polizei und Tierparkmitarbeiter halfen ihm aus seiner Lage. Der 23-Jährige trug leichte Verletzungen davon und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Bisons blieben unversehrt, und der Schuh wurde sichergestellt.

Am frühen Morgen des 25. Mai 2026, gegen 03:50 Uhr, wurde ein Brand an einem Strommast in Garching gemeldet. Feuerwehr und Polizei stellten vor Ort auch einen zweiten brennenden Strommast fest.

Vermutliche Brandstiftung

Beide Brände wurden schnell gelöscht, jedoch kam es zu einem kurzen Stromausfall in Ismaning. Es wird von Brandstiftung ausgegangen, und die Ermittlungen hat der Staatsschutz übernommen.

Zeugenaufruf: Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.