78-jähriger Mann aus Günzburg vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Ein 78-jähriger Mann aus Günzburg wird seit dem 15. Mai 2026 vermisst. Der Rentner verschwand gegen 15:00 Uhr aus seiner betreuten Wohneinrichtung im Bezirkskrankenhaus Günzburg und ist seitdem spurlos verschwunden. Erste Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos.

Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Der Vermisste wird als schlank und etwa 1,70 m groß beschrieben. Er hat graue Haare, einen grau-weißen Haarkranz und einen grau-weißen Bart. Zuletzt trug er eine schwarze Jacke, blaue Jeans und führte eine Einkaufstüte mit sich. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Hinweise erbeten

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des 78-Jährigen geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter 0731 8013-0 oder an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu wenden. Aktuelle Informationen zur Vermisstenfahndung finden Sie unter folgendem Link: 78-jähriger in Günzburg vermisst | Polizei bittet um Mitfahndung.

Fortlaufende Suchmaßnahmen

Die Suchmaßnahmen im Raum Günzburg werden fortgesetzt. In den kommenden Tagen sind voraussichtlich weitere Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz.