Unbekannte Täter stehlen teure Fahrräder in Augsburg-Oberhausen

Augsburg – In der Äußeren Uferstraße im Stadtteil Oberhausen kam es zwischen Mittwoch, dem 29. April 2026, und Donnerstag, dem 30. April 2026, zu einem Diebstahl.

Unbekannte Täter entwenden Fahrräder

Unbekannte Täter haben in diesem Zeitraum zwei Fahrräder aus einem Hinterhof entwendet. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich in beiden Fällen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Ermittlungen wegen schweren Diebstahls

Die Polizeiinspektion Augsburg West hat die Ermittlungen aufgenommen und behandelt den Fall als besonders schweren Diebstahl. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.