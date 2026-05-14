Handwerkspräsident beklagt mangelnden Reformwillen der Regierung
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Handwerkspräsident beklagt mangelnden Reformwillen der Regierung

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Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat der Bundesregierung mangelnden Reformwillen vorgeworfen.

Haus des Deutschen Handwerks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich erwarte ein schlüssiges Gesamtkonzept. Davon ist in diesem Frühling der Reformen leider ebenso wenig zu sehen wie im vergangenen Herbst”, sagte Dittrich den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er kritisierte, es werde viel zu viel über Umverteilung geredet. “Doch Umverteilung schafft kein Wirtschaftswachstum. Weder springt der Export an, noch wird mehr investiert, wenn beispielsweise der Spitzensteuersatz erhöht wird.”

Dittrich rief dazu auf, “das übertriebene Misstrauen gegenüber Unternehmertum und Eigenverantwortung in Deutschland” zu überwinden. Überbordende Dokumentationspflichten und zu hohe Steuern und Abgaben nähmen vielen den Antrieb, sich selbstständig zu machen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Zudem forderte der Handwerkspräsident, jede Veränderung im Steuersystem müsse Anreize für Investitionen setzen. Darüber hinaus müsse die Sozialversicherungslast für Betriebe und Beschäftigte verringert werden, “so wie es mit der Agenda 2010 unter Kanzler Schröder gelungen ist”.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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