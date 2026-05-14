Streeck fordert hartes Vorgehen gegen illegales Glücksspiel
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Streeck fordert hartes Vorgehen gegen illegales Glücksspiel

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Der Drogen- und Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), fordert ein härteres Vorgehen von Bund und Ländern gegen illegales Glücksspiel.

Hendrik Streeck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir haben es mit einer höchst gefährlichen Lage zu tun, die unser Gemeinwesen zu untergraben droht”, sagte Streeck dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Wir reden hier nicht über ein paar harmlose Automaten im Hinterzimmer. Wir reden über organisierte Kriminalität, über Geldwäsche und über erhebliche Gewinne auf Kosten suchtkranker Menschen.” Der Staat müsse konsequenter handeln: “Wer mit Sucht und Illegalität Geld verdient, darf sich in Deutschland nicht sicher fühlen.”

Es gebe in Deutschland ein “massives Vollzugsproblem”, warnte Streeck. Wenn illegales Glücksspiel millionenschwere Gewinne ermögliche, brauche es mehr Kontrollen, bessere Zusammenarbeit zwischen Ländern und Bund und eine konsequentere strafrechtliche Verfolgung. Die Behörden müssten in die Lage versetzt werden, organisierte Strukturen besser zu erkennen, Beweise besser zu sichern und illegale Angebote schneller aus dem Verkehr zu ziehen. Das gelte für Hinterzimmer-Automaten genauso wie für illegale Onlineangebote.

Eine strafrechtliche Lücke besteht nach Angaben Streecks etwa bei illegalen Spielautomaten, bei denen der Gewinn nicht automatisch aus dem Gerät komme, sondern verdeckt durch Personal ausgezahlt werde. Damit sei der Nachweis schwer, dass es sich tatsächlich um Glücksspiel handele. “Deshalb sollten wir prüfen, ob schon das Aufstellen solcher manipulierten oder nicht zugelassenen Geräte konsequenter strafbar erfasst werden muss”, sagte er. “Der Staat darf sich hier nicht länger austricksen lassen. Wer illegales Glücksspiel organisiert, nutzt Sucht aus, wäscht Geld und untergräbt den Rechtsstaat. Darauf muss der Staat mit Klarheit und Härte antworten.”

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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