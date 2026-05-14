Grüne warnen vor hohen Gaspreisen im Winter
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Grüne warnen vor hohen Gaspreisen im Winter

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Julia Verlinden, stellvertretende Fraktionschefin und Energieexpertin der Grünen, fordert die Regierung auf, Verbraucher auf steigende Gaspreise vorzubereiten.

Gaszähler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wenn die Straße von Hormus weiter gesperrt bleibt, werden wir auch im Winter hohe Gaspreise sehen”, sagte Verlinden den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bei Verbrauchern kämen diese verzögert an, weil die meisten Menschen längere Gaslieferverträge hätten. Man müsse steigende Preise deshalb politisch vorausdenken und den Verbrauch senken, damit die Menschen später nicht böse überrascht würden. Die Regierung sollte den Leuten sagen: Es kann herausfordernd werden. Bereitet euch vor. Gas, das nicht verbraucht werde, sei auch eine Art stille Reserve für die Versorgungssicherheit.

Jetzt im Sommer sei die Chance, zu investieren und umzusteigen, führte Verlinden aus. Aber die Bundesregierung mache genau das Gegenteil. “Erst in dieser Woche hat sie zwei Gesetze beschlossen, die den Gasverbrauch eher erhöhen”, sagte die Grünen-Politikerin mit Blick auf die Kabinettsbeschlüsse zum Gebäudemodernisierungsgesetz und Stromversorgungssicherheits- und Kapazitätengesetz (StromVKG).

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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