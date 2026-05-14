Japan warnt China vor Provokationen im Ostchinesischen Meer

Die japanische Botschafterin in Berlin, Mitsuko Shino, hat die Unterstützung ihres Landes für die Ukraine bekräftigt und ein Warnsignal an China gesendet. Die Unterstützung sei auch ein Signal – nicht nur an Russland, sondern an alle, die territoriale Integrität verletzen wollten, sagte Shino den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Auf Nachfrage unterstrich Shino, dass territoriale Integrität auch für Japan zentral sei. Sie verwies auf chinesische Provokationen im Ostchinesischen Meer, wo japanische Kampfjets gelegentlich von chinesischen Radarstrahlen verfolgt würden. “Wir bitten China immer wieder, dies zu unterlassen. Ein kleines Missverständnis könnte ein großes Unglück auslösen”, warnte Shino.

Gefragt nach dem Balanceakt zwischen wirtschaftlicher Nähe und sicherheitspolitischer Anspannung im Verhältnis zu China, sagte Shino: “Geografie kann man nicht ändern. Wir werden weiterhin Nachbarn sein – und auch gute Nachbarschaft hat Regeln. Die territoriale Integrität ist für uns alle fundamental.”