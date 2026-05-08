Passauer Polizei entdeckt Bargeldversteck in Auto auf A3 – Verdacht auf Geldwäsche
Polizeipräsidium Niederbayern

Passauer Polizei entdeckt Bargeldversteck in Auto auf A3 – Verdacht auf Geldwäsche

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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PASSAU, BAB A3. Am Donnerstag (07.05.2026) geriet ein Kia auf dem Parkplatz Hammerbach in den Fokus der Grenzpolizeiinspektion Passau, als Schleierfahnder das Fahrzeug kontrollierten und eine größere Menge Bargeld entdeckten. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Inhalte im Überblick

Versteck mit Geldbündeln im Fahrzeug gefunden

Der Kia wurde von einem 27-jährigen albanischen Staatsangehörigen geführt. Während der Kontrolle entdeckten die Fahnder ein professionell angelegtes Versteck im Innenraum des Fahrzeugs. Nach der Öffnung fanden sie darin mehrere Geldbündel.

Verdacht auf Geldwäsche

Das gefundene Bargeld, das sich im niedrigen sechsstelligen Eurobereich bewegt, wurde sichergestellt. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen durfte der 27-Jährige die Dienststelle verlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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