Länder rechnen mit Milliardenkosten für höhere Beamtenbesoldung
Politik & Wirtschaft

Länder rechnen mit Milliardenkosten für höhere Beamtenbesoldung

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die Länder müssen in den kommenden Jahren Hunderte Millionen zusätzlich ausgeben, um ihre Beamten nach einem Beschluss des Verfassungsgerichts ausreichend zu bezahlen. Das ergibt eine Umfrage des “Spiegel” bei den zuständigen Ministerien.

Polizeibeamte (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Schleswig-Holstein rechnet mit 460 Millionen Euro mehr für 2025 und 2026, danach mit 500 Millionen Euro pro Jahr. Finanzministerin Silke Schneider (Grüne) sagte, die rechtlich notwendige Anpassung sei eine “ganz erhebliche Herausforderung” für die kommenden Jahre. Hessen geht von 755 Millionen Euro zusätzlich im Jahr aus. Mit den Tariferhöhungen steigen die Bezüge der hessischen Beamten demnach innerhalb von anderthalb Jahren um fast 14 Prozent. Innenminister Roman Poseck (CDU) sagte, das bringe den Haushalt an “Belastungsgrenzen”. Berlin kann keine Summe nennen, hat aber “finanzielle Vorsorge” getroffen: 493 Millionen Euro für 2025 und 2026. In Brandenburg sind es geschätzt zwischen 300 und 600 Millionen Euro mehr pro Haushaltsjahr.

Das höchste Gericht hatte im November verkündet, dass ein Großteil der Beamten zu wenig verdient. Der Beschluss bezog sich auf Berlin, wirkt jedoch darüber hinaus. Die Berechnungen sind komplex, etliche Länder nennen daher noch keine Zahlen.

Banaszak relativiert Fahnenflucht-Aussage zu AfD-Minister
Union stellt vorgezogene Tabaksteuererhöhung infrage
Druck auf Starmer wächst weiter – Gesundheitsminister tritt zurück
Lettische Regierungschefin Silina tritt zurück
CSU-Politiker warnt vor überstürztem Social-Media-Verbot
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Verbrenner-Aus: Deutsche Position könnte Antriebswende ausbremsen Verbrenner-Aus: Deutsche Position könnte Antriebswende ausbremsen
Nächster Artikel Angst vor Spionage: US-Delegation hat in China spezielle Handys Angst vor Spionage: US-Delegation hat in China spezielle Handys

Folgen Sie uns

You Might also Like