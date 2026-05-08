Bundesregierung hält an “Entlastungsprämie” fest
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Bundesregierung hält an “Entlastungsprämie” fest

DTS Nachrichtenagentur
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Nach der Ablehnung der sogenannten “Entlastungsprämie” durch den Bundesrat hält die Bundesregierung an ihrem Vorhaben fest. “Weitere Verfahrensschritte werden jetzt geklärt”, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer am Freitag in Berlin.

Bundeskanzleramt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dazu würden auch erneut “Gespräche” mit den Ländern erfolgen. Es sei der Bundesregierung wichtig, die Arbeitnehmer “in dieser schwierigen Situation” zu entlasten. Man sei weiterhin von der Maßnahme überzeugt. Inwieweit der Bund von der Ablehnung durch die Länder überrascht wurde, ließ Meyer offen. Man habe aus aber den vorherigen Gesprächen mit den Ländern deren Position natürlich gekannt, räumte er ein.

Die Koalition aus Union und SPD wollte Arbeitgebern die Möglichkeit geben, im Zeitraum bis Ende 2027 bis zu 1.000 Euro zusätzlich steuer- und abgabenfrei an ihre Arbeitnehmer auszuzahlen. Der Bundesrat hatte das Vorhaben in seiner Sitzung am Freitag abgelehnt, weil die Länder erhebliche Steuerausfälle fürchten.

Zuvor hatte es aber auch Kritik von Arbeitgebern gegeben, die sich unter Druck gesetzt und nicht in der Lage sehen, eine zusätzliche Prämie an ihre Angestellten zu zahlen.

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