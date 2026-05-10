Brand in Dillinger Mehrfamilienhaus: 11 Verletzte und Millionen-Schaden

Augsburg – In einem Mehrfamilienhaus am Galgenberg in Dillingen kam es am Freitag (08.05.2026) zu einem verheerenden Wohnungsbrand, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Anwohner alarmierten gegen 22.00 Uhr den Notruf, woraufhin die Einsatzkräfte schnell am Ort des Geschehens eintrafen.

Brand löst Großeinsatz aus

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Wohnung bereits in Flammen. In einem umfassenden Einsatz konnte die Feuerwehr den Brand schließlich löschen. Insgesamt erlitten neun Personen leichte Verletzungen, während zwei Personen in ein Krankenhaus mit schweren Verletzungen eingeliefert wurden.

Sachschaden in Millionenhöhe

Laut aktuellen Ermittlungsständen beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei Dillingen nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf.