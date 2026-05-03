Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.05.2026

Innenstadt – Streitigkeit endet in Körperverletzung

Am Samstag (02.05.2026) war eine vierköpfige Personengruppe in der Maximilianstraße unterwegs.

Gegen 02.45 Uhr trafen die drei Männer und eine Frau im Alter von 18, 18, 19 und 22 Jahren auf eine Gruppe aus drei Personen. Der bislang unbekannte Täter aus der Dreiergruppe beleidigte zunächst die drei Männer. Anschließend schlug er dem 22-Jährigen gegen die Schulter und verpasste einem der beiden 18-Jährigen einen Kopfstoß. Daraufhin floh er und seine beiden unbekannten, weiblichen Begleiterinnen.

Der 18-Jährige und der 22-Jährige wurden leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Göggingen – Polizei ermittelt nach Rollerdiebstahl

Am Freitag (01.05.2026) war eine Fußgängerin im Gögginger Wald im Bereich der Apprichstraße Ecke Pfarrer-Bogner-Straße unterwegs.

Gegen 08.45 Uhr entdeckte die Fußgängerin auf dem Waldweg ein Kleinkraftrad mit aufgebrochener Lenksäule und verständigte daraufhin die Polizei. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird abgeklärt.

Die Polizei stellte den Roller sicher und ermittelt nun wegen Diebstahl.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Augsburg – Polizei warnt vor Trickbetrug und Schockanrufen

Am Freitag (01.05.2026) versuchte eine bislang unbekannte Täterin eine Frau telefonisch zu betrügen.

Gegen 12.00 Uhr erhielt die Frau einen Anruf der weiblichen Täterin, welche sich als ihre Tochter ausgab. Die Anruferin gab an, einen Unfall verursacht zu haben und nun eine fünfstellige Kaution bei der Polizei zahlen zu müssen.

Die Angerufene legte daraufhin auf, da ihre Tochter keinen Führerschein besitzt.

Es entstand kein Vermögensschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

– Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

– Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

– Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

– Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie “Geldwechsler” oder “Prüfer” ins Haus.

– Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

– Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Zwischen Donnerstag (30.04.2026) und Freitag (01.05.2026) kam es zu einer Unfallflucht am P+R Nord in Oberhausen.

Zwischen 19.30 Uhr und 05.30 Uhr wurde ein dort abgestellter Bus durch einen unbekannten Autofahrer am Heckbereich rechts beschädigt. Der Autofahrer kam seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach.

Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Trunkenheit

Am Samstag (02.05.2026) war ein 54-Jähriger mit seinem Auto in der Friedberger Straße unterwegs.

Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Der 54-Jährige hat die ungarische Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Am Samstag (02.05.2026) kam es zu einer Unfallflucht im Bereich der Neuburger Straße.

Gegen 18.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter E-Scooter Fahrer beim Vorbeifahren ein am Straßenrand geparktes Auto am linken Heck. Anschließend flüchtete der unbekannte E-Scooter-Fahrer ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

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