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Tödlicher Unfall: Radfahrer in Schwabmünchen von Motorrad erfasst

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Tödlicher Unfall: Radfahrer in Schwabmünchen von Motorrad erfasst

Am Sonntag, dem 3. Mai 2026, ereignete sich in Schwabmünchen auf der Krumbacher Straße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 84-jähriger Radfahrer tödlich verletzt wurde.

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Unfallhergang auf der Kreisstraße A 16

Der erfahrene Radfahrer war um 14:00 Uhr mit seinem Pedelec auf einem südlichen Feldweg unterwegs, als er beim Überqueren der Kreisstraße offensichtlich einen herannahenden 58-jährigen Motorradfahrer übersah. Der Motorradfahrer war nicht in der Lage, den Zusammenstoß zu verhindern, was dazu führte, dass der Radfahrer tödlich verletzt wurde. Der Motorradfahrer stürzte ebenfalls und zog sich Verletzungen zu, die den Einsatz eines Rettungshubschraubers erforderlich machten.

Straßensperrung und Unfalluntersuchung

Die Feuerwehr Schwabmünchen sperrte die Krumbacher Straße bis 18:00 Uhr, um die Unfallstelle zu sichern und Untersuchungen zu ermöglichen. Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, um den genauen Hergang zu klären.

Schaden und weitere Details

Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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