ECDC Memmingen erkämpft sich Serienführung im Playoff-Finale

Der ECDC Memmingen hat sich in einem hochintensiven Finalspiel einen enorm wichtigen Auswärtssieg gesichert. Mit 3:2 setzte sich das Team beim Deggendorfer SC durch und geht damit in der Serie mit 2:1 in Führung. Bereits am Sonntag wartet das nächste Duell – dann vor ausverkauftem Haus in Memmingen.

Die Indians legten von Beginn an mit viel Druck los und wurden früh belohnt. Nach gut sieben Minuten brachte Markus Lillich sein Team in Führung, als er einen Schuss entscheidend abfälschte. Doch die Gastgeber fanden im weiteren Verlauf besser ins Spiel und glichen zunächst aus, bevor sie kurz vor der Pause selbst in Führung gingen.

Wendepunkt im zweiten Drittel

Im Mittelabschnitt bestimmte Deggendorf über weite Strecken das Geschehen und setzte Memmingen massiv unter Druck. Doch die Defensive hielt stand – auch dank eines starken Rückhalts im Tor.

Kurz vor Drittelende kippte die Partie: Zunächst sorgte Tobi Meier mit einem präzisen Abschluss für den Ausgleich, ehe Markus Lillich wenig später den umjubelten Führungstreffer erzielte. Der Doppelschlag brachte Memmingen wieder auf Kurs.

Abwehrschlacht mit Nervenkrimi-Finale

Im Schlussdrittel entwickelte sich ein intensiver Kampf. Deggendorf drängte auf den Ausgleich, während Memmingen mit großem Einsatz verteidigte. In der Schlussphase wurde es nochmals brenzlig: Nach einer Matchstrafe mussten die Indians mehrere Minuten in Unterzahl überstehen.

Trotz des enormen Drucks bewies das Team großen Zusammenhalt und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Am Sonntag steht das nächste Kapitel der Finalserie an. In der restlos gefüllten ALPHA COOLING-Arena will Memmingen nachlegen und sich mit einem weiteren Sieg den Matchball sichern. Die Voraussetzungen für ein weiteres packendes Duell könnten kaum besser sein.