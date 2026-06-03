ECDC Memmingen Indians setzen auf Kontinuität – Homjakovs und Krymskiy bleiben an Bord

Die ECDC Memmingen Indians können zwei weitere Personalentscheidungen für die kommende DEL2-Saison vermelden. Mit Eddy Homjakovs und Nikita Krymskiy bleiben den Indians zwei Angreifer erhalten, die bereits in der Meisterspielzeit wichtige Rollen übernommen haben. Beide sollen nun auch in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Liga ihren Beitrag leisten.

Mit Eddy Homjakovs bleibt ein weiterer Leistungsträger der vergangenen Saison in Memmingen. Der deutsch-lettische Angreifer zählt seit Jahren zu den auffälligsten Offensivspielern der Indians und wird ab August bereits seine vierte Spielzeit in der Maustadt bestreiten.

Gemeinsam mit Markus Lillich bildete Homjakovs in der Meisterrunde eines der gefährlichsten Sturmduos der Liga. Insgesamt sammelte der Stürmer knapp 95 Scorerpunkte, davon 25 in den Playoffs. Damit gehörte er erneut zu den wichtigsten Offensivkräften des Teams.

Für den Angreifer wird die kommende Saison zugleich eine Premiere: Erstmals wird er in der DEL2 auflaufen, obwohl ihm bereits in den vergangenen Jahren Angebote aus der Liga vorgelegen hatten.

Sven Müller betont: „Eddy zählte stets zu den Leistungsträgern unseres Teams und hat sich auch innerhalb der Kabine ein gutes Standing erarbeitet. Er hat sich wiederholt für unseren Standort entschieden, daher freuen wir uns, mit ihm gemeinsam in das Abenteuer DEL2 starten zu können.“

Krymskiy soll den nächsten Entwicklungsschritt machen

Auch Nikita Krymskiy wird weiterhin das Trikot der Allgäuer tragen. Der 22-jährige Angreifer wechselte vor der vergangenen Saison aus Selb nach Memmingen und entwickelte sich im Laufe der Spielzeit zu einer wichtigen Option in der Offensive.

In der Hauptrunde verbuchte der 1,83 Meter große Stürmer 24 Punkte in 48 Begegnungen. Besonders in den Playoffs konnte er sein Können unter Beweis stellen. Dort war er an zwölf Treffern in 20 Partien beteiligt und steigerte seine Ausbeute in der entscheidenden Saisonphase deutlich.

Als U24-Spieler nimmt Krymskiy auch für die kommende Kaderplanung eine wichtige Rolle ein. Nach seinen ersten Erfahrungen in der DEL2 erhält er nun erneut die Chance, sich in der zweithöchsten deutschen Spielklasse zu beweisen.

Verantwortliche sehen großes Potenzial

Die Verantwortlichen trauen dem jungen Angreifer eine wichtige Rolle im neuen Team zu. Vor allem seine Entwicklung während der vergangenen Saison hat einen positiven Eindruck hinterlassen.

Sven Müller erklärt: „Wir freuen uns, dass wir Nikita von einem Verbleib in Memmingen überzeugen konnten. Er hat sich in der letzten Saison immer mehr gesteigert, sodass wir ihm eine gute Rolle im neuen Team durchaus zutrauen. Er hat super Anlagen und bringt viel Energie aufs Eis, noch dazu weiß er bereits auf was es in der DEL2 ankommt. Gerade als U24-Spieler sind das perfekte Voraussetzungen für uns.“