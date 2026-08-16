Amanal Petros gewinnt EM-Gold im Marathon

Bei der Leichtathletik-EM in Birmingham hat der deutsche Langstreckenläufer Amanal Petros die Goldmedaille im Marathon gewonnen.

EM-Marathon am 16.08.2026, Mathias Bergeld/Bildbyran/Sipa/ddp via dts Nachrichtenagentur

Der amtierende Vizeweltmeister absolvierte die 42,195 Kilometer am Sonntagvormittag in einer Zeit von 2:09:11 Stunden. Zweiter wurde Pietro Riva aus Italien (2:09:18 Stunden), Gashau Ayale aus Israel (2:09:21 Stunden) komplettierte das Podium. Für die deutschen Starter Samuel Fitwi Sibhatu und Richard Ringer sprangen auf den Plätzen neun und zehn ebenfalls Top-Ten-Platzierungen heraus.

Bei den Frauen gewann Alisa Vainio aus Finnland in einer EM-Rekordzeit von 2:22:26 Stunden, vor Lili Anna Vindics-Tóth aus Ungarn (2:27:21 Stunden) und Abbie Donnelly aus Großbritannien (2:27:33 Stunden). Beste Deutsche war Laura Hottenrott mit einer Zeit von 2:31:15 Stunden auf dem 16. Platz.