Psychisch auffälliger 19-Jähriger aus Klinik flüchtig – in Nürnberger Westbad festgenommen

Mann im Westbad überwältigt: Entwichener Patient nach Drohungen zurückgebracht

Die Polizei nahm am Samstagnachmittag im Nürnberger Westbad einen 19-jährigen Mann fest, der offenbar aus einer psychiatrischen Fachklinik entwichen war und gegenüber Schwimmbadpersonal sowie eingesetzten Beamten Drohungen ausgesprochen hatte. Rettungshandlungen endeten damit, dass der junge Mann überwältigt, gefesselt und anschließend nach einer Blutentnahme wieder in die Fachklinik zurückgeführt wurde; zwei Polizisten erlitten dabei leichte Verletzungen.

Vorfall im Bad

Gegen 13:30 Uhr erreichte die Polizei die Mitteilung über einen auffällig handelnden Mann im Westbad. Nach Angaben der Einsatzkräfte hatte der 19-jährige Syrer gegenüber dem Schwimmbadpersonal Drohungen geäußert. Auch gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten zeigte er sich verbal aggressiv und war für Kommunikation nicht zugänglich.

Gewaltfreie Lagekontrolle missglückt

Da ein deeskalativer Kontaktversuch nicht möglich war, überwältigten die Beamten den psychisch auffälligen Mann und legten ihm Handfesseln an, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Bei dem Einsatz zogen sich ein 25-jähriger Polizeibeamter sowie sein 51-jähriger Kollege leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung stellte die Polizei fest, dass der 19-Jährige aus einer psychiatrischen Fachklinik entwichen war. Für die laufenden strafrechtlichen Ermittlungen wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, danach brachten die Einsatzkräfte ihn zurück in die Einrichtung.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.