Teleskopschlagstock-Angriff in Langwasser: 24-Jähriger festgenommen, Haftantrag gestellt

Ein Streit am Busbahnhof vor dem Franken-Center in Langwasser endete am Samstagabend mit einer Festnahme: Ein 24-Jähriger soll einem 37-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock auf den Kopf geschlagen und dadurch eine blutende Kopfverletzung verursacht haben. Die Polizei nahm den 24-Jährigen noch am Tatort fest, stellte den Schlagstock sicher und leitete ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haft; der Beschuldigte soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Ablauf der Auseinandersetzung

Nach Angaben der Polizei war es gegen 19:45 Uhr am Busbahnhof vor dem Franken-Center in der Glogauer Straße zunächst zu einem Streit zwischen einem 37-jährigen Mann und zwei Frauen gekommen. Neben diversen Beleidigungen sei es schließlich dazu gekommen, dass der 37-Jährige eine 18-Jährige zu Boden stieß.

Als Reaktion darauf zog ein 24-jähriger Deutscher einen Teleskopschlagstock und schlug damit auf den 37-Jährigen ein. Der 37-Jährige erlitt eine blutende Kopfverletzung. Die Beamten stellten den Schlagstock sicher und nahmen den 24-Jährigen vor Ort fest.

Ermittlungen und rechtliche Schritte

Gegen den Festgenommenen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und ließ eine Blutentnahme durchführen. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag; der 24-Jährige soll im Laufe des Sonntags einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Auch gegen die Beteiligten der vorausgegangenen Auseinandersetzung zwischen dem 37-Jährigen und den beiden Frauen (18 und 39 Jahre, deutsch) laufen Ermittlungen: Die Beteiligten werfen sich gegenseitig Körperverletzungen und Beleidigungen vor.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.