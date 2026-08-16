Gruß von oben | FV Illertissen nach Sieg über Haching Spitzenreiter

Der FV Illertissen bleibt in der Regionalliga Bayern ungeschlagen. Im Duell zweier bisher makelloser Teams setzte sich der FVI vor rund 500 Zuschauern mit 3:0 gegen die SpVgg Unterhaching durch. Damit belohnte sich die Mannschaft von Trainer Walid Khaled mit der Tabellenführung.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 8. Minute in Führung. Nach einer Kombination über Eduard Heckmann und Alessio Hasler verwertete Denis Milic die Hereingabe zum 1:0.

Unterhaching fand nur schwer ins Spiel. Zwar bot sich Alexander Winkler in der 17. Minute die große Chance zum Ausgleich, doch FVI-Torhüter Daniel Adamczyk parierte den Kopfball aus kurzer Distanz stark. Illertissen verteidigte kompakt und setzte immer wieder gefährliche Konter.

Kurz vor der Pause erhöhte Alessio Hasler nach einem Eckball von Jordi Wegmann auf 2:0.

Milic macht den Sieg perfekt

Nach dem Seitenwechsel hatte Unterhaching zwar mehr Ballbesitz, konnte daraus aber kaum gefährliche Chancen entwickeln. Illertissen blieb bei Gegenstößen gefährlich und sorgte in der 69. Minute für die Entscheidung: Nach einem Angriff des eingewechselten Mussa Fofana traf Milic aus der Drehung zum 3:0.

Trainer Walid Khaled zeigte sich nach dem Abpfiff entsprechend zufrieden: „Wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem 3:0. Die Mannschaft hat heute ein gutes und vor allem sehr konzentriertes Spiel gemacht. Wir haben defensiv wenig zugelassen und waren in den entscheidenden Situationen präsent.Offensiv haben wir uns einige gute Möglichkeiten herausgespielt und unsere Chancen dann auch genutzt. Was mir besonders gefallen hat, war, dass wir nach der Führung ruhig geblieben sind und nicht unnötig hektisch geworden sind. Wir haben das Spiel insgesamt sehr reif und diszipliniert zu Ende gespielt.Der Sieg ist aus meiner Sicht verdient“.

Mit dem deutlichen Erfolg bleibt der FV Illertissen ungeschlagen und grüßt nun von der Tabellenspitze.