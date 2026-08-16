“Spiegel” verteidigt Titelgeschichte mit Ulrich Siegmund

Das Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” hat die Entscheidung verteidigt, Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund als Titelbild der neuesten Ausgabe zu zeigen.

Spiegel-Titel mit Ulrich Siegmund in einem Kiosk am 16.08.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Relevanz ist unser oberstes Kriterium, nicht die Frage, wem eine Titelgeschichte nützt oder schadet”, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme von Chefredakteur Dirk Kurbjuweit. “Ohnehin leiden wir nicht an der Hybris, zu glauben, dass wir mit unserem Journalismus Wahlergebnisse beeinflussen können.” Die AfD sei da, stark und damit relevant. “Deshalb ist sie Gegenstand unserer aufklärenden Berichterstattung, in jeder Form”. Siegmund sei im Moment eine “hochrelevante Figur”, weil ein Ministerpräsident der AfD in Sachsen-Anhalt das Land verändern würde, nicht nur das Bundesland, auch die Bundesrepublik, so Kurbjuweit.

Grundsätzlich behandele man in den Titelgeschichten ausführlich die “relevanten Themen und Figuren der jeweiligen Zeit”. Diese seien auch “oft Verderber”, weshalb man auch Donald Trump und Wladimir Putin häufig auf dem Titel habe, ohne dass man die beiden gleichsetzen würde.

Auf dem Cover des “Spiegel” ist in dieser Woche Siegmund mit der Zeile “Der gefährlichste Mann Deutschlands” zu sehen. Dazu schreibt Kurbjuweit, dass der AfD-Politiker sich freundlich gebe und gewinnend wirke – auch auf Bürger, die nicht rechtsextremer Gesinnung seien, sich aber große Veränderungen in der Politik wünschten. Im Hintergrund lasse er sich aber “von einem Netzwerk rechter Extremisten unterstützen”. Seine Pläne für Sachsen-Anhalt seien “ein Anschlag auf die liberale Demokratie”, so der Chefredakteur. “Das zusammen, das Umgängliche und das Extreme, machen Siegmund zu einem gefährlichen Mann.”

Das Cover hatte breite Kritik von AfD-Gegnern ausgelöst. Siegmund selbst machte sich darüber lustig und veröffentlichte ein Foto von sich, wie er das Titelbild einer “Spiegel”-Ausgabe signiert.