Weitere Evakuierungen in der Eifel wegen Waldbrand in Belgien

Wegen eines heftigen Waldbrandes im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn werden in der Eifel weitere Evakuierungen vorgenommen.

Feuerwehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie die Stadt Monschau am Sonntagmorgen mitteilte, wird den Einwohnern der Ortschaften Plattevenn, Leyloch und Kalterherberg dringend empfohlen, diese Bereiche bis 10 Uhr zu verlassen und bei Verwandtschaft und Freunden unterzukommen. Für Menschen, die nicht eigenständig unterkommen, stellt die Stadt eine Anlaufstelle im Bürgercasino Imgenbroich zur Verfügung.

Hintergrund ist die weitere Ausbreitung des Brandes im Hohen Venn. Es sei nicht auszuschließen, dass es ab dem Vormittag vermehrt zu erheblichen Rauchbelastungen und Rauchniederschlägen komme, hieß es aus Monschau.