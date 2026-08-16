Technische Probleme nach Start in München: Boeing 787 von Vietnam Airlines nur knapp Katastrophe entgangen?

Dramatische Szenen am Flughafen München: Eine Boeing 787 von Vietnam Airlines ist am Samstagnachmittag nach dem Start wegen technischer Probleme wieder nach München zurückgekehrt. Zuvor hatte die Maschine offenbar ungewöhnlich viel Startbahn benötigt. Nach der Landung konnte der Dreamliner nicht mehr selbstständig von der Piste rollen.

Der Vietnam-Airlines-Flug VN34 sollte am Samstag von München nach Hanoi fliegen. Beim Start fiel Beobachtern jedoch auf, dass die Boeing 787 erst sehr spät abhob. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Maschine weit über die Startbahn rollt und dabei Staub aufwirbelt, bevor sie schließlich an Höhe gewinnt.

Ein Augenzeuge und Planespotter berichtete gegenüber Medien, dass zu diesem Zeitpunkt nur noch wenig Startbahn zur Verfügung gestanden habe. Die genaue Ursache für den ungewöhnlichen Startvorgang ist bislang nicht bekannt.

Dreamliner kreist rund anderthalb Stunden über Bayern

Nach dem Abheben meldete die Besatzung technische Probleme. Statt den Langstreckenflug nach Vietnam fortzusetzen, bereitete sich die Maschine auf eine Rückkehr zum Flughafen München vor.

Flugtracking-Daten zufolge kreiste die Boeing anschließend etwa anderthalb Stunden über Bayern. Danach nahm die Maschine wieder Kurs auf München und landete am Flughafen.

Auch bei der Landung kam es zu Auffälligkeiten. Augenzeugen berichteten von einer deutlichen Rauchentwicklung im Bereich des Fahrwerks. Die Flughafenfeuerwehr war im Einsatz.

Start- und Landebahn zeitweise blockiert

Nach Angaben einer Flughafensprecherin konnte die Boeing nach ihrer Landung nicht mehr aus eigener Kraft von der Start- und Landebahn rollen. Die Maschine blockierte deshalb zunächst die nördliche Bahn.

Der weitere Flugverkehr wurde über die südliche Start- und Landebahn abgewickelt. Für Reisende waren dadurch Verzögerungen möglich.

Was die technischen Probleme an der Boeing 787 ausgelöst hat und ob diese bereits während des ungewöhnlich langen Startlaufs bestanden, war zunächst nicht bekannt. Ebenso ist bislang unklar, wann die Maschine ihren Flug nach Hanoi fortsetzen kann.