Polizeipräsidium Mittelfranken

Exhibitionist zeigt sich nachts Frau in Nürnbergs Glockenhof – Kripo sucht Zeugen

Exhibitionist zeigt sich nachts Frau in Nürnbergs Glockenhof – Kripo sucht Zeugen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In der Nacht zum Samstag ist im Nürnberger Stadtteil Glockenhof eine Frau Opfer eines Exhibitionisten geworden. Gegen kurz nach 2:00 Uhr trat ein Mann der 30-Jährigen in der Kirchenstraße mit heruntergelassener Hose entgegen und berührte sich in unsittlicher Weise. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.

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Beschreibung des Tatverdächtigen

Der Mann wird auf etwa 30 Jahre geschätzt, hatte helle Haut und dunkle, lockige Haare. Zur Tatzeit trug er eine blaue kurze Hose und ein helles T-Shirt. Nach Angaben der Polizei wirkte der Mann mutmaßlich betrunken.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Nürnberg. Personen, die den Vorfall in der Kirchenstraße beobachtet haben oder im Umfeld ähnliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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