Polizeipräsidium Mittelfranken

19‑Jähriger sprüht vor Nürnberger Diskothek Pfefferspray – Ermittlungen

19‑Jähriger sprüht vor Nürnberger Diskothek Pfefferspray – Ermittlungen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Pfefferspray vor Diskothek versprüht: 19-Jähriger in Nürnberg festgenommen

Vor einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt hat ein 19 Jahre alter Mann am Freitagabend Pfefferspray versprüht. Eine Gruppe von drei Personen, die sich in der unmittelbaren Nähe aufhielt, klagte anschließend über Beschwerden; die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Tatort fest und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Inhalte im Überblick

Vorgehen der Polizei und Fund des Spraydosenbehälters

Nach Angaben der Polizei hatte der 19-jährige Syrer ohne erkennbaren Grund ein Tierabwehrspray versprüht. Die Einsatzkräfte trafen den Mann noch vor Ort an. Das eingesetzte Spray war der Beschuldigte zuvor auf ein Dach geworfen; die Beamten stellten den Behälter sicher.

Gegen den 19-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Weitere Details zum Ablauf oder zu möglichen Verletzungen wurden in der Mitteilung nicht genannt.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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